В Тюмени пройдет акция по приему батареек. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени 7 июня пройдет акция по сбору вторсырья Жители города смогут сдать не только использованные батарейки, но и бумагу и пластиковые крышки.

– Всё это мы отсортируем и потом развезем по пунктам приема. На вырученные деньги для самых активных групп, которые приняли участие в сборе вторсырья, купим сладкие подарки, грамоты. Присоединиться к нашей акции могут все желающие, – отметила преподаватель профессиональных дисциплин Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Наталья Делягина.

По информации руководителя волонтерского отряда «Связка», пункты приема вторсырья расположены в холле на первом этаже техникума по двум адресам: ул. Энергетиков, 45 и ул. Игримская, 27. Также один пункт приема будет организован в студенческом общежитии. Рядом будут стоять волонтеры с табличками «Чистотех». Принести батарейки и бумагу можно с 9.00 до 15.00. Подобные акции проводят в течение года раз в два месяца.