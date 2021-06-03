В Тюменской области пострадавший при тушении пожара лесник получит награду. Фото Екатерины Христозовой.

В Тюменской области пострадавший при тушении пожара лесник Ришат Каримов получит медаль «За отвагу на пожаре». В настоящее время отдел по управлению персоналом Тюменской авиабазы готовит соответствующие документы.

Как отметили в департаменте лесного комплекса региона, именно Каримов руководил тушением возгорания в Вагайском районе. Там 17 мая около реки Яузяк 24 работника парашютно-десантной пожарной службы Свердловской области ликвидировали природные пожары. Это удалось сделать лишь спустя неделю.

На долю спасателей выпало немало трудностей. Так, в один из дней фронт пожара быстро приблизился к десантникам из-за сильного ветра. Им пришлось прыгать в реку. К счастью, обошлось без травм. «Комсомольская правда» – Тюмень» писала об этом случае.

Ришату Каримову оказали своевременную квалифицированную медпомощь по поводу ожогов. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.l