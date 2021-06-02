В Богандинском на берегу реки нашли артиллерийский боеприпас. Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

В поселке Богандинском Тюменского района на берегу реки нашли артиллерийский боеприпас. Специалисты группы разминирования отряда мобильного особого назначения уничтожили снаряд.

– Находку обнаружил бдительный житель рабочего посёлка на берегу реки. Прибывшие на место сапёры ОМОН обследовали находку и установили, что это 76-миллимитровый артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

С соблюдением необходимых мер безопасности сотрудники транспортировали боеприпас и уничтожили его на полигоне.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что специалисты группы разминирования обследовали предмет, внешне схожий с гранатой. Подозрительную находку обнаружил житель Ишима на своем приусадебном участке. Прибывшие на место сапёры идентифицировали предмет как гранату Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии.