В Тюмени презентуют проект для детей-сирот «Наставничество». Фото предоставлено "КП".

В МТЦ «Космос» 10 июня в 16.00 пройдет презентация проекта «Наставничество» и открытый показ форум-театра от театральной мастерской «ТеМа». Целевая аудитория мероприятия – это дети-сироты в возрасте от 5 до 23 лет регионального центра «Семья», дети, оставшиеся без попечения родителей, а также выпускники учреждений для детей-сирот.

По словам организаторов, этот проект реализуется в областной столице уже на протяжении семи лет. Он представляет собой специально разработанную систему сопровождения детей-сирот профессионально подготовленными наставниками, включающую образовательные тренинги, стажировки и трудоустройство.

– Согласно данным статистики, сегодня успешно социализируются лишь около 10 процентов выпускников интернатных учреждений, остальные пополняют ряды социальных аутсайдеров. Всё это происходит потому, что дети-сироты не готовы к реальной жизни за стенами интерната. Но самая большая проблема в том, что они остаются совершенно одинокими: рядом с ними нет ни одного надежного человека, к которому они могли бы обратиться за помощью, – отмечает руководитель проекта «Наставничество», директор ЧОУ ДО «Молодой лидер» Юлия Фатхуллина. – Форум-театр – это новый для Тюмени формат, и мы хотим вас с ним познакомить. Этот проект родился совместно с театральной мастерской «ТеМа»(руководитель и режиссер Светлана Ханжина). Он представляет из себя короткую сцену, в основе которой ставится проблемный вопрос, затрагивающий интересы детей-сирот. За всем процессом следит человек, который не является частью представления и стоит за его пределами. При этом он может разговаривать как с актерами, так и со зрителями. Его называют Джокер. Зрителям также отводится активная роль. В любой момент они могут остановить спектакль и заменить одного из актеров, чтобы повлиять на ситуацию по своему усмотрению и совместными усилиями найти путь к решению проблемы.

Для того чтобы попасть на показ, заполните форму по ссылке.