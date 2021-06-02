Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 июня 2021 года увеличилось на 53 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 53 и составило 36 880 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 832 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 020 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 090 249 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 122 267 летальных исходов, выздоровели 4 702 599 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Роспотребнадзор обновил правила для путешественников: россияне, вернувшиеся из-за границы любым видом транспорта, с 1 мая 2021 года должны сдавать два ПЦР-теста вместо одного. Причем сделать это нужно в течение трех дней по прибытии в Россию, а интервал между сдачей первого и второго анализа должен составлять не менее суток. Рассказываем, где можно сделать ПЦР-тест в Тюмени в 2021 году быстро и недорого.