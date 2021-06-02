«Дома ждут еще два»: тюменка родила тройню мальчиков

Тюменка родила тройню мальчиков. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В перинатальном центре города Тюмени 31 мая родилась вторая тройня в этом году. Дома их ждут старшие братья – 7 и 14 лет.

– Илья, Костя и Андрей – малыши появились на свет после самостоятельной беременности путём кесарева сечения. О своём появлении они тут же сообщили громким криком, чем зарядили весь коллектив роддома на целый день, – рассказали в пресс-службе местного департамента здравоохранения.

Руководство медучреждения и департамент здравоохранения передают спасибо опытной команде под руководством Елены Яковлевой за успешную операцию, проведённую, как всегда, четко и профессионально: «Желаем многодетной семье счастья и здоровья! Растите большими!»

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 24-летняя жительница Голышмановского района, которую дома ждала полуторагодовалая дочка, первой в Тюменской области родила тройню в 2021 году. Три девочки, ростом 45 сантиметров каждая, появились на свет 24 марта.