Жительница Голышмановского района первой в регионе родила тройню в 2021 году. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

24-летняя жительница Голышмановского района, которую дома ждет полуторогодовалая дочка, первой в Тюменской области родила тройню в 2021 году. Три девочки ростом 45 сантиметров каждая появились на свет 24 марта.

По словам медиков, женщина регулярно наблюдалась у специалистов перинатального центра, своевременно проходила скрининги и обследования. Благодаря этому многоплодная беременность протекала спокойно. В плановом порядке пациентке выполнили кесарево сечение, в результате которого на свет проявились три девочки ростом 45 сантиметров каждая.

– Одна малышка родилась с весом немногим более двух килограммов и с первых минут жизни находится вместе с мамой в палате. Две другие малютки – чуть-чуть легче сестрёнки, и из-за малого веса находятся под пристальным вниманием медиков. Все девочки самостоятельно дышат, кушают и потихонечку крепнут. Их мама тоже чувствует себя хорошо, – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Всего в роддомах и перинатальных центрах региона с начала 2021 года на свет появились 4 015 детей. Первенцами для своих родителей стали 1 281 новорождённый, 1 462 младенца – вторым ребёнком в семье и 1 272 – третьим и более малышом.