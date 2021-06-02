На юге Тюменской области ожидаются заморозки. Фото: Тюмень - наш дом

На юге Тюменской области ожидаются заморозки. К счастью, только местами.

По информации Тюменского гидрометцентра, со 2 по 5 июня на юге региона местами ожидаются заморозки, температура наружного воздуха составит 0 – минус 5 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о погоде в областной столицы на неделю. На место жары, как бы это странно ни звучало, пришла прохлада. Май этого года побаловал жителей Тюмени солнечными и поистине жаркими деньками, а вот июнь принесет с собой дожди и резкое понижение температуры воздуха. Что же дальше?