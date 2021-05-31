От +6 до +27: какая погода ждет тюменцев на неделе с 31 мая по 6 июня 2021 года

Какая погода ждет тюменцев на неделе с 31 мая по 6 июня 2021? Фото: Вадим Бегун

Уже завтра начнется лето! Однако на место жары, как бы это странно ни звучало, пришла прохлада. Май этого года побаловал жителей Тюмени солнечными и поистине жаркими деньками, а вот июнь принесет с собой дожди и резкое понижение температуры воздуха. Что же дальше?

Уже сегодня, 31 мая, город зальет дождь, однако на этой неделе осадки снова придут только в субботу. Завтра, по прогнозам местных синоптиков, будет стоять солнечная погода, но температура наружного воздуха опустится еще ниже – до 18 плюс градусов (ночью – около семи градусов тепла).

Следующие три дня – в среду, четверг и пятницу – ожидается переменная облачность. Температура воздуха – от +14 до +18 днем и от +7 до +10 ночью. В пятницу вдруг появится сильный ветер северного направления, он задует со скоростью около восьми метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Он же будет нервировать тюменцев в субботу и воскресенье, сменив свое направление сначала на северо-западное, а потом на западное. Порывы достигнут 17 метров в секунду.

В субботу, как уже говорилось выше, пройдет небольшой дождь, но будет малооблачно и тепло – ртуть в термометре остановится на отметке 24 градуса выше нуля (ночь же будет самая холодная на неделе – всего +6). В воскресенье, 6 июня, станет теплее еще на три градуса, да и ночная температура резко поднимется – до плюс 16 градусов.

Следующая неделя начнется с такой же теплой погоды, однако уже во вторник она испортится. В областной столице пойдет дождь, а температура воздуха резко обвалится до плюс 12.