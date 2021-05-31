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Общество31 мая 2021 20:16

Тюменские подростки могут заработать на конкурсе видеороликов

Источник:kp.ru
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В Тюмени в рамках проекта «Крепкая семья» продлен конкурс видеороликов «Капсула времени». Необходимо записать видеоролик послание себе 30-летнему – и выложить его в своем профиле в соцсетях «Инстаграм» или «ВКонтакте». Работы принимаются до 9 июня 2021 включительно, а итоги подведут 16 июня.

А чтобы было легче участникам составить свой рассказ, организаторы приготовили несколько вопросов, опираясь на которые можно сформулировать свое послание.

Что для тебя будет самое важное?

Чего ты хочешь достичь?

Кем ты будешь работать?

Где ты живешь? Чем тебе дорого это место?

Будет ли у тебя семья? Если будет, какую традицию семьи твоих родителей ты обязательно сохранишь в своей семье?

Какие места и страны ты посетишь?

Как ты проводишь свободное время?

И конечно, каждый участник может проявить фантазию и вообще не использовать эти вопросы.

Условия конкурса:

1. Возраст участников от 13 до 17 лет (включительно).

2. Место проживания участников Тюменская область.

3. Сроки размещения роликов в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» или «ТикТок» с 17 по 30 мая (включительно).

4. Продолжительность видео до 1,5 минуты.

5. В посте под видео обязательно должны быть указаны:

фамилия и имя участника;

возраст участника;

населенный пункт, в котором проживает участник;

обязателен хештег #КапсулаВремениТюмень.

Ролики, не соответствующие ВСЕМ условиям конкурса, не принимаются к рассмотрению.

После окончания сбора видеороликов профессиональное жюри выберет трех победителей, которые получат призы:

1-е место 25 тысяч рублей;

2-е место 15 тысяч рублей;

3-е место 5 тысяч рублей.

– В нашей профориентационной игротеке для подростков «Конструктория Pro» одна из активностей – «Арка желаний». Ребята командой должны построить из конструктора арку, устойчивую и достаточно высокую, чтобы под ней можно было пройти. Вторая часть задания – сформулировать свое желание, записать на листок, подвесить его на арку и пройти под ней. И вот здесь возникают проблемы. Многие, к сожалению, не умеют формулировать конкретные цели и желания. Но ведь, чтобы достигать успеха, необходимо четко понимать цель, к которой ты идешь. Наш конкурс «Капсула времени» – еще одна ступенька на пути развития подростков. И надеюсь, с его помощью многие задумаются о важности и ценности целеполагания и сделают шаг в развитии этого навыка, – комментирует организатор конкурса, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.