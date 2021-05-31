В тюменских лесах высокая пожарная опасность сохранится до 8 июня. Фото: Тюмень - наш дом

В лесах Тюменской области сохраняется высокая пожарная опасность. Местных жителей призывают быть осторожнее.

– С 1 по 8 июня на юге региона местами сохранится опасное явление – пятый класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды. В связи с этим повышается вероятность возникновения пожаров на территории города, – передает информацию Тюменского гидрометцентра Единый центр оперативного реагирования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области за сутки возникло 15 лесных пожаров и один ландшафтный. Общая площадь, охваченная огнем, составляет 323,7 гектара. По информации оперативного штаба региона, на сегодняшний день количество действующих лесных пожаров (в том числе локализованных) составляет 23, ландшафтных – два.