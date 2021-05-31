За сутки в Тюменской области возникло 15 лесных пожаров на площади 323 гектара. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за сутки возникло 15 лесных пожаров и один ландшафтный. Общая площадь, охваченная огнем, составляет 323,7 гектара.

По информации оперативного штаба региона, на сегодняшний день количество действующих лесных пожаров (в том числе локализованных) составляет 23, ландшафтных – два.

– За сутки ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 34,4 га, один ландшафтный на общей площади 0,5 га, – добавили в ведомстве.

Напомним, что 11 мая 2021 года в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона, за исключением территорий населенных пунктов.