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Общество31 мая 2021 11:02

Синоптики обещают тюменцам грозу и сильный ветер

Местных жителей уведомляют о неблагоприятных природных явлениях
Сергей Швецов
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Синоптики обещают тюменцам грозу и сильный ветер.

Синоптики обещают тюменцам грозу и сильный ветер.

Фото: Вадим Бегун

Синоптики уведомляют жителей Тюмени о неблагоприятных природных явлениях. Так, по данным местного гидрометцентра, сегодня, 31 мая, в областной столице ожидаются сильный ветер и гроза.

– Днем в Тюмени кратковременный дождь, гроза, северо-восточный ветер, 8 – 13 метров в секунду, с порывами до 19 метров в секунду. Ожидается похолодание, температура воздуха +17...+19°С, – сообщили в едином центре оперативного реагирования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, какая погода ждет тюменцев на неделе с 31 мая по 6 июня 2021 года. Май этого года побаловал жителей Тюмени солнечными и поистине жаркими деньками, а вот июнь принесет с собой дожди и резкое понижение температуры воздуха.

Погода в Тюмени и Тюменской области