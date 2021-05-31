Синоптики обещают тюменцам грозу и сильный ветер. Фото: Вадим Бегун

Синоптики уведомляют жителей Тюмени о неблагоприятных природных явлениях. Так, по данным местного гидрометцентра, сегодня, 31 мая, в областной столице ожидаются сильный ветер и гроза.

– Днем в Тюмени кратковременный дождь, гроза, северо-восточный ветер, 8 – 13 метров в секунду, с порывами до 19 метров в секунду. Ожидается похолодание, температура воздуха +17...+19°С, – сообщили в едином центре оперативного реагирования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, какая погода ждет тюменцев на неделе с 31 мая по 6 июня 2021 года. Май этого года побаловал жителей Тюмени солнечными и поистине жаркими деньками, а вот июнь принесет с собой дожди и резкое понижение температуры воздуха.