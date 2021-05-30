Тюменцев зовут на бесплатные занятия спортом с профессиональными фитнес-тренерами Фото: Татьяна Коркина

Третий сезон летнего проекта #СпортивныйЗаряд стартовал в Тюмени 28 мая. Главная цель проекта – дать возможность тюменцам бесплатно заниматься спортом на уличных площадках. Тут даже не нужно иметь спортивную форму – на занятия можно выходить сразу в офисной одежде.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», проект запустили по инициативе администрации Тюмени и департамента по спорту и молодежной политики. В первой зарядке, которую провела инструктор проекта «Стоп Ковид-19» Эвелина Ильиных, на Цветном бульваре поучаствовали более 30 человек.

По информации департамента по спорту и молодежной политики, до 31 августа все желающие смогут бесплатно заниматься спортом у профессиональных тренеров местных фитнес-тренеров по вторникам, пятница и субботам. Среди площадок: сквер Якова Неумоева, сквер Казачьи Луга, бульвар Гостеприимства, экопарк «Затюменский» и Масловский взвоз.