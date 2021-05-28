Патрулировать тюменские леса будут более 700 человек. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Патрулировать тюменские леса будут более 700 человек. В этом им помогут 400 единиц техники.

– Представители силовых структур и органов власти проведут рейды по 150 маршрутам: в лесах, местах массового отдыха людей и населенных пунктах. Три группы из 397 человек будут патрулировать местность с применением беспилотных летательных аппаратов, – рассказал директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим ЧС в лесах. Местным жителям временно запрещено посещение лесных массивов и применение открытого огня на дачных и приусадебных участках.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что региональное управление Роспотребнадзора Тюменской области опровергло сообщение, опубликованное ранее в одном из средств массовой информации, о том, что местным жителям рекомендуют покинуть областную столицу из-за смога.