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Происшествия28 мая 2021 13:53

Патрулировать тюменские леса будут более 700 человек

Горожанам по-прежнему нельзя посещать лесные массивы
Сергей Швецов
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Патрулировать тюменские леса будут более 700 человек.

Патрулировать тюменские леса будут более 700 человек.

Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Патрулировать тюменские леса будут более 700 человек. В этом им помогут 400 единиц техники.

– Представители силовых структур и органов власти проведут рейды по 150 маршрутам: в лесах, местах массового отдыха людей и населенных пунктах. Три группы из 397 человек будут патрулировать местность с применением беспилотных летательных аппаратов, – рассказал директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим ЧС в лесах. Местным жителям временно запрещено посещение лесных массивов и применение открытого огня на дачных и приусадебных участках.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что региональное управление Роспотребнадзора Тюменской области опровергло сообщение, опубликованное ранее в одном из средств массовой информации, о том, что местным жителям рекомендуют покинуть областную столицу из-за смога.

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