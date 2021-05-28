Сотрудники Роспотребнадзора не рекомендовали тюменцам покидать город из-за смога. Фото: Вадим Бегун

Региональное управление Роспотребнадзора Тюменской области опровергло сообщение, опубликованное ранее в одном из средств массовой информации, о том, что местным жителям рекомендуют покинуть областную столицу из-за смога. Ситуацию разъяснил оперативный штаб региона.

– Сегодня, 28 мая, Центром гигиены и эпидемиологии отобрано 18 проб атмосферного воздуха в разных точках Тюмени. По результатам исследования отобранных проб, содержание вредных веществ-продуктов горения не превышает предельно допустимые концентрации, – заявили в ведомстве.

Там добавили, что рекомендации в случае задымления воздуха публикуются на сайте управления. Также стало известно, что всего с 24 апреля исследовано 844 пробы атмосферного воздуха в населенных пунктах Тюменской области.