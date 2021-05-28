Виновника жуткого ДТП, в котором погибла молодая семья из Тюмени, догнал дальнобойщик

Виновника жуткого ДТП, где погибла молодая семья из Тюмени, догнал дальнобойщик. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автоинспекторы рассказали об обстоятельствах жуткой аварии, которая произошла накануне, 27 мая, на 541-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе. Напомним, что здесь столкнулись три автомобиля: две «Тойоты-Короллы» и большегруз «ДАФ». В результате дорожного инцидента водитель и двое пассажиров японской иномарки погибли, это семья из Тюмени: 25-летний мужчина, женщина 26 лет и их дочка, которая не дожила до своего трехлетия буквально полтора месяца.

– По предварительным данным, «Лада Х-Рей» при обгоне выехала на встречку. Пытаясь избежать столкновения, водитель «Тойоты» ушел на обочину, откуда его выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение со встречной «Тойотой» и фурой, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Виновник ДТП не остановился. Его догнал дальнобойщик, фуру которого он обгонял, и прижал к обочине. Водителю отечественного авто «Лада» из Лянтора пришлось возвращаться на место аварии. Сотрудники ГИБДД похвалили жителя Нижневартовска. Запись с его видеорегистратора используют при выяснении всех обстоятельств случившегося.

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