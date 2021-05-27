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Происшествия27 мая 2021 15:39

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись легковушка и большегруз

Страшная авария унесла жизни трех человек
Мария Толстихина
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Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

Трагедия со смертельным исходом случилась сегодня на 541-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. В результате столкновения легковушки Toyota Corolla и большегруза DAF погибли три человека. Все трое находились в салоне легкового авто: водитель и два пассажира.

По предварительным данным, причиной ДТП стал неудачный обгон, выполненный легковым автомобилем. В моменте он зацепил другое авто и в общем итоге угодил под колеса фуры. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Погибшие, предположительно, являются молодой семьей с маленьким ребенком. Обстоятельства ДТП выясняются.

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