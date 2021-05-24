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Происшествия24 мая 2021 18:54

В Тюмени до 10 июня 2021 продлен запрет на посещение лесов

Публикуем 14 зон отдыха, где могут отдохнуть тюменцы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени до 10 июня 2021 продлен запрет на посещение лесов

В Тюмени до 10 июня 2021 продлен запрет на посещение лесов

Фото: Татьяна Коркина

Чтобы не допустить возникновения пожаров, в Тюмени до 10 июня продлён запрет на посещение лесов. Об этом сообщили департамента городского хозяйства администрации Тюмени. Посещать их можно только тем людям, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесу.

Единственное место, где могут отдохнуть тюменцы – лесопарк Гилевская роща, а также в специально обустроенных 14-ти зонах отдыха. Их перечень можно посмотреть здесь.

Напомним, в Тюменской области с 11 мая из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона, за исключением территорий населенных пунктов.

ЧПЛесные и ландшафтные пожары в Тюменской области 2021