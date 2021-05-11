В тюменских лесах ввели режим ЧС из-за пожаров. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области с сегодняшнего дня, 11 мая, в связи с пожарами ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона за исключением территорий населенных пунктов.

– Запрещен въезд транспорта и посещение лесов гражданами, за исключением выполняющих тушение природных пожаров. К ликвидации ЧС в лесах привлечены органы управления и силы территориальнои подсистемы Тюменскои области Единои государственнои системы предупреждения и ликвидации чрезвычаи ных ситуаций, – сообщили в Оперативном штабе региона.

По данным департамента лесного комплекса региона, накануне природные пожары тушили 1 002 человека, 228 единиц техники. В этом им помогали парашютно-десантные службы ХМАО-Югры, Свердловской области, «Авиалесоохрана» и аварийно-спасательная служба из Ямала.