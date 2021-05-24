В Тюмени продают квартиру площадью более 200 «квадратов» с гостиной в средневековом стиле. Фото - etagi.com.

В Тюмени продают квартиру площадью более 232,8 квадратных метра с гостиной в средневековом стиле. Покупателю жилплощадь обойдется в 10 миллионов рублей.

– Продам просторную, светлую квартиру с современным качественным ремонтом в кирпичном доме индивидуальной планировки в центре города. Отличная функциональная планировка: кухня-столовая со встроенным кухонным гарнитуром, большая гостиная с камином, три спальни, огромная застекленная лоджия, балкон, гардеробные комнаты. Просторная ванная комната плюс гостевой санузел – всё в кафеле, – расхваливает продавец жилплощадь на одном из сайтов объявлений по продаже недвижимости.

Фото - etagi.com.

По его словам, на площадке располагаются всего две квартиры, соседи доброжелательные. Сам дом относится к бизнес-классу, его территория является закрытой зоной – въезд только с пульта. Двор тихий, зеленый.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что у тюменской набережной продают двухуровневую квартиру комфорт-класса с восемью комнатами, общей площадью 365 квадратных метров. За такое жилище в историческом центре города новоиспеченному хозяину придется выложить 70 миллионов рублей.