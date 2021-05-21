Тюменцы заинтересовались марафоном «Новое знание» после анонса выступления Илона Маска

Скриншот видео с сайта marathon.znanierussia.ru

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выступил на онлайн-марафоне «Новое знание» 21 мая. Онлайн-встреча прошла в формате открытого диалога, в студии задавали вопросы от участников прямой трансляции форума.

– Если вы интересуетесь технологиями, нужно читать научную фантастику – эти истории повышают наш потенциал в развитии инноваций. Здесь важно понять и изучить научные знания и интегрировать их в жизнь. Тогда получаются действительно полезные вещи, – считает Илон Маск.

Скриншот видео с сайта marathon.znanierussia.ru

Он также обозначил, что выступить на онлайн-марафоне «Новое знание» его пригласил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Илон Маск считает, что налаживать взаимоотношения между Россией и Америкой важно, как важно сотрудничество всех стран в космосе. Он сказал, что восхищается достижениями Советского Союза, ракетными изобретениями России, и цитировал Циолковского.

– Думаю, нужно идти дальше: следующий логический шаг – база на Луне и город на Марсе. Я хочу процитировать Циолковского, одного из отцов космической инженерии. Он сказал, что Земля – колыбель человечества, но мы не можем оставаться в колыбели. Циолковский был потрясающим человеком. У нас есть залы, которые названы в честь великих ученых, один из них назван в честь Циолковского, другой – в честь Королева, – рассказал Илон Маск.

Ранее выступление Илона Маска анонсировали в городских пабликах Тюменской области, что вызвало интерес у активных пользователей соцсетей, которые стали искать возможность подключиться к трансляции форума.

Скриншот видео с сайта marathon.znanierussia.ru

«Ого, я думала это просто слухи или мем, но он реально выступает сейчас... Я в легком недоумении», – написала комментарий в одном из пабликов тюменка Валерия Русакова.

Напомним, прямой эфир идет на сайте marathon.znanierussia.ru. Во второй день форума также выступит изобретатель, инженер-электронщик и программист, один из основателей Apple Стив Возняк, онлайн-беседа с ним назначена на 18.00 по московскому времени. Собеседником Возняка станет генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, диалог пойдет на тему «Заменит ли искусственный интеллект человеческий разум?».

Кроме того, в программе онлайн-марафона на 21 мая запланированы выступления министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова, затем о фейк ньюс поднимет дискуссию заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. У участников онлайн-марафона есть возможность послушать выступления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, заместителя председателя наблюдательного совета Российского общества «Знание» Владимира Мединского, заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, художественного руководителя театра Олега Табакова Владимира Машкова.

В программе трехдневного марафона – больше 100 мероприятий. В «открытых уроках», дискуссиях, интервью и презентациях принимают участие около 150 спикеров. За первый день работы количество просмотров превысило пять миллионов. Трансляция мероприятий доступна на сайте онлайн-марафона «Новое знание».

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