Илон Маск, Стив Возняк, Сергей Лавров, Дмитрий Песков и Сергей Собянин: тюменцев приглашают на крупнейший образовательный онлайн-марафон за всю историю России «Новое знание»

Фото с сайта marathon.znanierussia.ru

Крупнейший образовательный онлайн-марафон за всю историю России «Новое знание» стартовал сегодня, 20 мая, на сайте marathon.znanierussia.ru. Первый день программы форума был посвящен цифровому деловому пространству.

Утром участники онлайн-марафона посвятили трем открытым урокам. В частности, помощник президента РФ, член наблюдательного совета Российского общества «Знание» Андрей Фурсенко беседовал со слушателями на тему вызовов современного мира и возможности российской науки.

Фото с сайта marathon.znanierussia.ru

Какими навыками должны обладать IT-специалисты? Этот вопрос на первой дискуссии марафона «30 лет российскому Интернету» прозвучал из зала. Директор по стратегическому маркетингу Яндекса Андрей Себрант убежден, что помимо качества знаний соискателя сотрудники предприятия на собеседовании оценивают, «как ты впишешься в команду. Все продукты создаются «толстой» командой. Плохой командный игрок не может стать частью команды, которая создаст хороший IT-продукт», - высказал мнение Себрант.

Фото с сайта marathon.znanierussia.ru

Директор-координатор Объединенного вычислительного кластера НИЦ Курчатовский Институт Борис Нуралиев отметил, что высшее образование сегодня можно считать не обязательный, но желательным. Важнее – как профессионал владеет приобретенными навыками. Отличный критерий оценки знаний для специалистов – выступления специалистов на чемпионате WorldSkills, считает Нуралиев.

Фото с сайта marathon.znanierussia.ru

На дискуссии «Венчурное инвестирование. Как стартапам заявить о себе?» спикеры высказывали свое мнение, как начинающему разработчику необходимо получить инвестирование. Как из идеи вырасти до бизнеса? Эта информация актуальна для начинающих предпринимателей, которые развивают свое дело при поддержке правительства Тюменской области, воспользовавшись помощью Тюменского технопарка. Сегодня над коммерциализацией своих инновационных идей там работают более 120 предприятий-резидентов бизнес-инкубатора.

По инициативе Минцифры в России запустили бесплатный акселератор для видеосервисов, игровых стартапов и других ИТ-компаний «Спринт», по которой будут выпускать по 100 компаний в год, заявил директор акселератора ФРИИ‎ Дмитрий Калаев. Он также высказал свое убеждение, что запустить свой бизнес можно и без поиска инвестора, а потом уже искать бизнес-ангела для своего проекта: «Лучший способ запустить свой бизнес – найти своих клиентов. Клиенты придут к вам на выручку, когда выручка уже есть».

Фото с сайта marathon.znanierussia.ru

Инвестиционный директор Mail.Ru Group‎ Алексей Милевский сказал, что его удивляют предприниматели, которые стартуют до 20 лет и увеличивают доход в миллиарды: «Сейчас с минимальным капиталом на входе это возможно. Технологии захватывают максимально офлайн и онлайн формы бизнеса. Поэтому я, как представитель Mail.Ru Group‎, рекомендовал бы развивать технологические стартапы. Сам я инвестирую в технологические компании, торгую на бирже. Одна из сфер, которые сейчас популярна для вложений – это онлайн-образование».

Еще один спикер, захвативший внимание аудитории – журналист, ведущий авторской программы на «Первом Канале», член фонда «Академия российского телевидения» Владимир Познер. В формате открытого диалога Владимир Владимирович отвечал на вопросы из зала. Так, на вопрос о том, будут ли обесцениваться знания в связи с IT-технологиями, Познер сказал: «Я не понимаю, что это за знания, за которыми всякий раз нужно лезть в Интернет. Это не знания, а какой-то эрзац. И это достаточно быстро чувствуется в разговоре с человеком, когда он не может обойтись без телефона. Думаю, тенденция с обесцениваем знаний пройдет».

Фото с сайта marathon.znanierussia.ru

Далее на дискуссии ведущие эксперты индустрии обсудили вопросы производства медиаконтента, свое мнение высказали кинорежиссер, сценарист, продюсер, клипмейкер Тимур Бекмамбетов, генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян, заместитель генерального директора Национальной Медиа Группы по развлекательному вещанию, генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и многие другие. Завершился первый день онлайн-марафона «Новое знание» мастер-классом «Как снимать новаторское кино?», который участникам мероприятия преподал Тимур Бекмамбетов.

Также сегодня выступили космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, журналист, радио- и телеведущий, писатель Владимир Соловьев, депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Госдумы РФ Петра Толстого и многих других.

Напомним, в рамках онлайн-марафона «Новое знание» состоится более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов, их проведут более 150 российских и зарубежных деятелей науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеров ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели.

На открытии мероприятия первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко анонсировал участие в онлайн-марафоне основателя Tesla и SpaceX Илона: «Перед вами в эти три дня выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена и лучшие специалисты в своей сфере», — сказал Кириенко.

Второй день форума начнется с приветствия министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова, затем о фейкньюс поднимет дискуссию заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. В 10:15 по московскому времени в программе заявлен открытый диалог с Илоном Маском.

Кроме того, у участников онлайн-марафона есть возможность послушать выступления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, заместителя председателя наблюдательного совета Российского общества «Знание» Владимира Мединского, заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, изобретателя и соучредителя компании Apple Computer Стива Возняка, художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова и генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова.

Марафон продлится до 22 мая, пройдет в восьми городах России. Лекции и мастер-классы доступны в онлайне. Регистрация не требуется, участие в марафоне бесплатное. Более подробная информация есть на сайте: https://marathon.znanierussia.ru/.