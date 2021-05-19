Имущество Антипинского НПЗ продано за 111 миллиардов рублей. Фото - annpz.ru.

Имущество Антипинского нефтеперерабатывающего завода продали за 110,9 миллиардов рублей. Новым владельцем НПЗ стала компания «Русинвест».

Из информации в картотеке Единого федерального реестра сведений о банкротстве следует, что с молотка ушли также и лицензии на нефтяные месторождения в Оренбургской области.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что предприятие реализует имущество единым лотом. Объясняется это тем, что лоты, выставленные на торги, взаимосвязаны и представляют собой действующий производственный комплекс.

Кстати, по информации Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности, в списке лотов – более шести тысяч позиций. Так, с молотка уйдут оборудование завода, транспорт, земельные участки, а также доля в размере 100% уставного капитала нефтяной компании «Новый поток».