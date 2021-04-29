«Реализация проекта – за счет инвесторов». Что известно о строительстве крематория в Тюмени

Что известно о строительстве крематория в Тюмени. Фото: Тюмень - наш дом

Строительство крематория в Тюмени местные власти намерены реализовать за счет инвесторов. Однако пока готовых реализовать большой проект нет.

– Говорить про строительство объекта ещё слишком рано. Реализация планируется за счёт внебюджетных средств, а свою готовность инвесторы пока не подтвердили, – рассказал директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев.

По его словам, генеральный план областного центра предполагает строительство крематория на территории кладбища Червишевское-6, это самое удалённое место от жилой застройки. До границы Тюменского района расстояние составляет более двух километров, что больше норматива в 2,3 раза.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице планируют построить новый крематорий и три кладбища. На эти цели выделен участок земли площадью 135 га. Заказчиком аукциона выступило МКУ «Некрополь». Стоимость проекта – 47 млн рублей.