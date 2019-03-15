СЕГОДНЯ 15:52 2019-03-15T15:52:25+03:00

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В Тюмени планируют построить новый крематорий и три кладбища. На эти цели выделен участок земли площадью 135 га. Заказчиком аукциона выступило МКУ «Некрополь». Стоимость проекта 47 млн рублей.

Электронный аукцион состоится 19 апреля. Победитель должен будет разработать проект крематория и обустроить некрополи «Червишево-4», «Червишево-5» и «Червишево-6». В частности разбить на кварталы, оборудовать места для сбора мусора, установить забор, административные здания и место для хранения праха. Заезд в некрополи будет с улицы Червишевский тракт.

Специалисты отмечают, что в пригороде областной столицы находится 12 кладбищ. Их общая площадь составляет 180 га. Ежедневно в них хоронят от 10 до 15 человек, каждый год - около 5 тысяч горожан

ИСТОЧНИК KP.RU