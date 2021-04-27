Тюменцам объяснили, почему медики будут работать в обычном режиме с 4 по 7 мая. Фото: Ольга Крыльцова

В одном из тюменских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появилось обращение местной жительницы к региональному департаменту здравоохранения. Женщина просит разъяснить, почему медики работают в обычном режиме с 4 по 7 мая.

«Согласно приказу, медики поликлиник в законные выходные, определенные президентом, работают, причем с формулировкой: обычный рабочий день. То есть оплаты как в праздничные дни не будет. Да и самих выходных, кроме 1 мая и 9 мая, не будет. Насколько законный этот приказ?», – интересует аноним.

В ведомстве долго с ответом не тянули и сообщили, что, согласно пункту №2 Указа об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года, органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно функционирование этих органов и организаций.

– Оплата рабочего времени с 4 по 7 мая производится в обычном, а не в повышенном размере, если работодатель не принял иного решения. Так же было в 2020 году. Указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля не распространяется на ряд категорий работников, в том числе медицинских и аптечных организаций и компаний, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, – объяснила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По ее словам, дежурные врачи всегда работают в праздники: «К сожалению, но медики по-прежнему остаются на передовой. Несмотря на то, что уже пошел второй год такого сложного режима работы, ничего еще не закончилось. Очень надеемся на ваше понимание и на то, что еще остаются силы, несмотря на всю сложность и чрезмерность работы».

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