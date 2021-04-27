Работа поликлиник в майские праздники – 2021 в Тюмени: пациентов примут дежурные врачи

Работа поликлиник на майские праздники 2021 в Тюмени: пациентов примут дежурные врачи. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Рассказываем, как будут работать медицинские учреждения в майские праздники – 2021 в Тюмени. Рабочий день во всех госмедучреждениях региона 30 апреля и 8 мая будет на час короче. 4, 5, 6 и 7 мая – обычный режим.

В праздничные дни больницы будут работать в соответствии с утвержденным графиком. Так, 1 и 9 мая пациентов примут дежурные врачи с 9.00 до 16.00. Также можно обратиться и в перевязочные, процедурные и прививочные кабинеты. Аналогичный график будет и 2, 3 и 10 мая. В эти дни будут работать диагностические службы, организуют прием врачей-специалистов.

Травматологическая поликлиника ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» будет работать 3 и 10 мая с 8.00 до 14.00.

Стоматологическая помощь в амбулаторных условиях будет оказываться 8 мая с 8.00 до 14.00.

По онкологическому профилю амбулаторную медпомощь окажут в медицинском городе и центрах амбулаторной онкологической помощи на базах областных больниц № 3 (Тобольск), № 4 (Ишим), № 11 (Голышманово) и № 12 (Заводоуковск) 8 мая с 8.00 до 14.00.

По фтизиатрическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами областного противотуберкулезного диспансера 3 мая с 8.00 до 14.00, 10 мая – с 8.00 до 14.00.

По наркологическому профилю – в областном наркологическом диспансере – 8 мая с 8.00 до 15.00.

По психиатрическому профилю – в областной психиатрической больнице – 8 мая с 9.00 до 13.00.

Пациентам с ВИЧ-инфекцией амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами центра профилактики и борьбы со СПИД 1 и 8 мая с 9.00 до 13.30.

Пациентов с кожными и венерическими заболеваниями примут в областном кожно-венерологическом диспансере 8 мая с 8.00 до 14.00.

Экстренная и неотложная медицинской помощь, в том числе и по стоматологическому профилю, оказывается в круглосуточном режиме.