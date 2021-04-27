Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 апреля 2021 года увеличилось на 45 человек. Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 45 и составило 34 993 человека.

– Несмотря на усилия врачей, скончались три человека: мужчина, 74 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней вирусно-бактериальной интерстициально-гнойной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 77 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегметарной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 69 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 460 пациентов с коронавирусом, – сообщили в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки 42 человека выздоровели (за весь период - 33341), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), девять пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 014 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 053 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 039 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 779 425 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 980 летальных исходов, выздоровели 4 402 678 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область поступило еще 4 860 доз вакцины от коронавируса. Таким образом, на сегодняшний день общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» составляет 135 167 доз, «ЭпиВакКорона» – 6 980 доз.

Вакцинировано «Гам-Ковид-Вак» 118 962 человека. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 59 688 жителей области. Вакциной «ЭпиВакКорона» всего привито первым туром 1 855 человек, полный курс прошли 519.