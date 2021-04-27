В Тюменскую область поступило еще 4 860 доз вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область поступило еще 4 860 доз вакцины от коронавируса. Таким образом, на сегодняшний день общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» составляет 135 167 доз, «ЭпиВакКорона» – 6 980 доз.

– Вакцинировано «Гам-Ковид-Вак» 118 962 человека. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 59 688 жителей области. Вакциной «ЭпиВакКорона» всего привито первым туром 1 855 человек, полный курс прошли 519, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что до 1 мая прививку можно сделать без предварительной записи в прядке живой очереди в торговом центре «Гудвин», который находится на улице Максима Горького, 70.

С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. На постановку второго компонента вас запишут в городскую поликлинику № 4.