Александр Петрушин высказался о проведении незаконного митинга в Тюмени.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Тюменской области Александр Петрушин заявил, что на несанкционированном митинге полицейских было больше, чем сторонников Навального. По его словам, Тюмень – спокойный и понимающий город.

− Все понимают, что мероприятие несанкционированное, несогласованное, более того − проходит в обстановке карантина. Постановление губернатора об ограничительных мерах все еще действует. Хотелось бы, чтобы обе стороны – и силы правопорядка, и собравшиеся – относились друг к другу по-человечески. Мы призываем, чтобы они понимали друг друга, уважали и действовали в соответствии с законом, – сказал Петрушин.

Стоит отметить, что силовики уже задержали восьми митингующих. По громкоговорителю правоохранительные органы предупредили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.