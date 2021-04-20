В Ишимском районе вторые сутки полыхает природный заказник. Фото - "Ишим пере Подслушано" в ВК.

В Ишимском районе Тюменской области уже вторые сутки полыхает государственный природный заказник Песьяновский. Очевидцы выкладывают фотографии и видео с места происшествия.

– Ландшафтный пожар вблизи деревни Бурлаки распространился на территории 50 гектаров, лесной – еще на восьми гектарах. Пока локализовать и ликвидировать возгорание не получается, – прокомментировали в пресс-службе администрации Ишимского района.

Масштабный пожар тушит авиабаза департамента лесного комплекса Тюменской области. На месте трудятся 15 человек личного состава и пять единиц спецтехники. К тому же, планируется привлечь дополнительные силы из Сорокинского района.

Отметим, что несколько дней назад Ишим накрыл мощный смог. В администрации сообщили, что это следствие возгорания в лесу Сорокинского и Аромашевского районов. Северный ветер принес дым из Сорокинского и Аромашевского районов, где тушили возгорание на 100 гектарах 25 человек личного состава Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов и семь единиц техники.

Фото - "Ишим пере Подслушано" в ВК.

СПРАВКА «КП»

Заказник Песьяновский создан в 2009 году. На территории природного заповедника растут редкие виды растений и грибов, в нем обитают занесенные в Красные книги региона и России животные.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области со вчерашнего дня, 19 апреля, введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

Таким образом, местным жителям запретили ходить в лес. Исключение касается только охотников и тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах. Нельзя разводить костры, сжигать ТБО, траву и мусор на территориях садоводческих и огороднических товариществ.