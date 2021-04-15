Тюменский юрист пытается взыскать через суд с бывшего работодателя 22 миллиона рублей. Фото предоставлено "КП".

Убытки тюменского предпринимателя, руководителя компании «Фэнси» Александра Горшкалева из-за действий юриста составили свыше 20 миллионов рублей. Проиграв суд бывшему юристу своей компании, он обратился в прокуратуру и ФСБ. Но силовики к этой истории остались равнодушны.

Намереваясь приобрести для своей компании недвижимость у находящегося в стадии банкротства предприятия, из-за действий своего юриста предприниматель стал обладателем не недвижимости, а самой компании с большими долгами. И еще и оказался в должниках у своего юриста из-за покупки этой компании.

Поскольку от бывшего юриста компании «Фэнси» Сергея Сирина в суд поступил иск на 21,9 миллиона рублей. Эти деньги он намеревался взыскать со своего бывшего начальника Александра Горшкалева. Это не считая еще процентов и госпошлины.

Основанием для уплаты этих денег стал договор купли-продажи акций компании «Тюменьремстройбыт». Якобы Горшкалев приобрел у Сирина 936 акций компании за 21 миллион 996 тысяч рублей.

Горшкалев прошел несколько судебных инстанций, но все процессы проиграл. А его встречный иск судом был оставлен без внимания. Хотя Горшкалев настаивал на том, что вышеуказанная сделка — притворная. Она была заключена обманным путем и с помощью введения в заблуждение.

26 апреля это дело начнет рассматривать Восьмой арбитражный апелляционный суд.

В своем письме в силовые и надзорные ведомства Александр Горшкалев обращает внимание силовиков на то, что в 2018 году поручил Сирину, как своему поверенному, организовать приобретение здания на Земляном валу, 10 в Тюмени. Но была сложность в принадлежности здания банкротящейся компании «Тюменьремстройбыт».

Сирин предложил приобрести недвижимость в обход торгов. Для этого Горшкалеву нужно было приобрести акции банкротившейся компании.

В заключенном предварительном договоре было прописано, что акции покупаются лишь при наличии у эмитента недвижимого имущества, не имеющего обременений. В доказательство своих намерений покупатель внес на счет «Тюменьремстройбыта» средства, направленные на погашение долгов последнего. При этом Сирин убедил Горшкалева, что безопаснее будет сделку проводить через него.

И 10 декабря 2018 года они заключили два договора, согласно которым каждый из них становился владельцем половины акций «Тюменьремстройбыта». При этом один из договоров был с открытой датой, что и сыграло решающую роль в дальнейших событиях.

В тот же день Горшкалев отдал Сирину 22,9 миллиона рублей, предназначенных для покупки акций. 11 декабря Сирин перевел 17,8 млн рублей на счет владелицы компании «Тюменьремстройбыт» - некой Ю.В. Куманек. Хотя 7 декабря у нее же приобрел эти акции.

Вторую половину акций Сирин с Горшкалевым должны были купить лишь после того, как у третьих лиц не останется претензий на недвижимость банкротящейся компании.

Но здесь все пошло не так. Конкурсный управляющий «Тюменьремстройбыта» не принял средства Горшкалева в счет погашения долгов. А недвижимость, на которую рассчитывал предприниматель в счет погашения этих долгов, была передана другим лицам. После того как сделка сорвалась, деньги за первую половину акций компания через Сирина вернула Горшкалеву.

Но на руках у Сирина остался договор, по которому он приобретал вторую половину акций, - с открытой датой. И, как говорит Горшкалев, Сирин проставил в качестве даты 11 января 2019 года. А сам купил вторую половину акций у Куманек.

После того как «Тюменьремстройбыт» был ликвидирован 6 декабря 2019 года, спустя непродолжительное время, в начале 2020 года, Сирин уволился из «Фэнси» и тут же подал судебный иск на Горшкалева. Основанием для иска послужил тот самый договор от 11 января 2019 года, который, как утверждает Горшкалев, был составлен еще в 2018 году.

Но пока что суд не видит оснований, чтобы признать этот договор недействительным.

По мнению экспертов, вряд ли Горшкалев законным путем сможет выиграть у своего бывшего юриста. Так, по словам доцента кафедры менеджмента, маркетинга и логистики Тюменского госуниверситета Алексея Деева, это типичная проблема в России, когда нечистые на руку юристы таким образом «подкладывают мину» под договоры своих руководителей, которые владеют крупным бизнесом. Это стало возможным из-за отсутствия в стране института деловой репутации.

Кроме того, в России не наблюдается большого интереса к судебным делам, а гласность в последнее время находится под прессингом. И еще в стране отсутствуют профессиональные, дееспособные ассоциации, которые давали бы о своих работниках объективную информацию. По большей части это просто коммерческие организации.

Он считает, что работу штатного юриста должна проверять внешняя юридическая компания. Хотя это недешево, но оно того стоит.

По словам руководителя комитета по юридическим вопросам и правовой защите бизнеса ТРО ООО «Деловая Россия» Степана Матаева, проблема нечистых на руку юристов существует в России, но все же репутация для большинства профессионалов в этой сфере не пустой звук.

К тому же в Тюмени, по его данным, достаточно хорошо организовано юридическое сообщество, которое реагирует на такие вещи. А Западно-Сибирская правовая палата такого в принципе не может допустить. Поскольку там есть комиссия по этике и кодекс этики. «И мы на такие вещи реагируем».