В Тобольске готовятся к общегородскому субботнику. Фото - "Администрация города Тобольска" в ВК.

В Тобольске готовятся к проведению общегородского субботника. В дни уборки будет вестись статистика, сколько вывозится мусора.

– В официальном паблике Тобольска в соцсети «ВКонтакте» каждый горожанин сможет выдвинуть предположение о количестве собранного за субботник мусора. Планируем создать опрос приблизительно в последней неделе апреля. Тот, кто назовет наиболее близкую к реально собранному количеству мусора цифру, получит памятный приз, – рассказала пресс-секретарь мэра города Анастасия Гулина.

Как известно, традиционный субботник в Тобольске проходит 1 мая. В этот раз окончательная дата мероприятия станет известна чуть позднее. Напомним, что в прошлом году в традиционном формате субботник не проводился из-за жестких ограничений периода пандемии, передает «Тюменская область сегодня».