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Происшествия8 апреля 2021 10:10

Из ЦАО Тюмени откачали более тысячи кубометров воды

Работы не приостанавливаются ни на час
Сергей Швецов
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Из ЦАО Тюмени откачали более тысячи кубометров воды.

Из ЦАО Тюмени откачали более тысячи кубометров воды.

Фото: Тюмень - наш дом

В тюменских районах Березняковский и Казарово откачали более тысячи кубометров воды. Работы не приостанавливаются ни на час.

Так, на улице Новопашина канава «собирала» воду с нескольких улиц. Из-за затора территории соседних улиц подтопило. Ситуацию усугубило то, то несколько месяцев назад тут случилась коммунальная авария, вода осталась в канавах и замерзла. Теперь здесь пробили более 10 полностью промороженных водопропускных труб, убрали из канав строительный мусор.

– Все водные преграды, как правило, сформировались в низине, именно в таких местах и работает откачивающая техника. Только за сутки более тысячи кубометров воды было откачано и вывезено с подтопляемых территорий. Специалисты управ активно общаются с жителями этих районов, рассказывая им о предпринимаемых мерах по улучшению ситуации, – сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

Местным жителям напоминают, что при возникновении проблем на территории их района они могут рассказать об этом своему квартальному. Телефоны квартальных есть на портале «Тюмень – наш дом», нужно только ввести в поисковую строку свой адрес.

ЧПЧП и происшествия в Тюмени и Тюменской области