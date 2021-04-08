Из ЦАО Тюмени откачали более тысячи кубометров воды. Фото: Тюмень - наш дом

В тюменских районах Березняковский и Казарово откачали более тысячи кубометров воды. Работы не приостанавливаются ни на час.

Так, на улице Новопашина канава «собирала» воду с нескольких улиц. Из-за затора территории соседних улиц подтопило. Ситуацию усугубило то, то несколько месяцев назад тут случилась коммунальная авария, вода осталась в канавах и замерзла. Теперь здесь пробили более 10 полностью промороженных водопропускных труб, убрали из канав строительный мусор.

– Все водные преграды, как правило, сформировались в низине, именно в таких местах и работает откачивающая техника. Только за сутки более тысячи кубометров воды было откачано и вывезено с подтопляемых территорий. Специалисты управ активно общаются с жителями этих районов, рассказывая им о предпринимаемых мерах по улучшению ситуации, – сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

Местным жителям напоминают, что при возникновении проблем на территории их района они могут рассказать об этом своему квартальному. Телефоны квартальных есть на портале «Тюмень – наш дом», нужно только ввести в поисковую строку свой адрес.