В тюменском Казарово спецмашины откачивают воду с затопленной дороги. Фото: Тюмень - наш дом

В микрорайон Казарово пришла мокрая беда. По проезду Пехотному разлилось целое море. Местные жители несколько дней не могли выйти из дома.

– Дети не могут пройти в школу, вода выше уровня колена и уровня сапог. На все просьбы отсыпать дорогу четвертый год пишут отписки, об асфальте и не мечтаем. Просто сил уже нет. Такой потоп здесь впервые, – сокрушаются горожане.

Сигнал от жителей микрорайона Центр управления регионом Тюменской области зафиксировал 6 апреля. Там связались с городской администрацией и выяснили, что в январе 2021 года тут перемерзли водопропускные трубы и случилась утечка, поэтому и возник потоп. На месте коммунального ЧП работало десять единиц спецтехники.

– На сегодняшний день разработана проектная документация по объекту «Строительство автомобильных дорог в деревни Казарово в городе Тюмени», в рамках указанного объекта предусмотрено асфальтирование дорог, устройство тротуаров, водоотводных канав, водопропускных труб и наружного освещения, в том числе и в проезде Пехотный, – сообщили в администрации.