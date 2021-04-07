Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 апреля 2021 года увеличилось на 48 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 48 и составило 33 966 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 58 человек выздоровели (за весь период – 32 072), три ребенка заболели (из общего числа заболевших), 12 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 658 человек остаются под медицинским наблюдением, 580 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 417 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 8 294 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 374 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 445 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 606 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 101 480 летальных исходов, выздоровели 4 229 480 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области операторы единого консультационного центра Роспотребнадзора консультируют граждан по вопросам иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона». Позвонить можно по телефону 8-800-555-49-43 с завтрашнего дня, 8 апреля. Звонки бесплатные.