Тюменцев проконсультируют по вакцине от коронавируса

Тюменцев проконсультируют по вакцине по коронавирусу. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области операторы единого консультационного центра Роспотребнадзора консультируют граждан по вопросам иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона». Позвонить можно по номеру телефона 8-800-555-49-43 с завтрашнего дня, 7 апреля. Звонки бесплатные.

– Консультанты расскажут о принципах работы и особенностях применения вакцины, которая начала поступать в российские регионы, а также о показаниях и противопоказаниях к вакцинации, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Напомним, что вакцина «ЭпиВакКорона» разработана в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора. В настоящее время в России зарегистрированы три отечественных вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.