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Коронавирус Covid-197 апреля 2021 10:29

Тюменцев проконсультируют по вакцине от коронавируса

Консультанты расскажут об особенностях применения вакцины «ЭпиВакКорона»
Сергей Швецов
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Тюменцев проконсультируют по вакцине по коронавирусу.

Тюменцев проконсультируют по вакцине по коронавирусу.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области операторы единого консультационного центра Роспотребнадзора консультируют граждан по вопросам иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона». Позвонить можно по номеру телефона 8-800-555-49-43 с завтрашнего дня, 7 апреля. Звонки бесплатные.

– Консультанты расскажут о принципах работы и особенностях применения вакцины, которая начала поступать в российские регионы, а также о показаниях и противопоказаниях к вакцинации, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Напомним, что вакцина «ЭпиВакКорона» разработана в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора. В настоящее время в России зарегистрированы три отечественных вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса в мире