На улице Малыгина в Тюмени девушка на «Range Rover» сбила мужчину. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

У дома №48 по улице Малыгина в Тюмени сегодня, 7 апреля, ночью 18-летняя девушка на Range Rover сбила мужчину. Автомобилистка получила водительские права около четырех месяцев назад.

– По предварительным данным, светофор работал в режиме желтого мигания. У 57-летнего мужчины диагностированы тяжелые травмы, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на дорогах Тюменской области с начала года произошло 476 ДТП. В них погибли 25 человек, еще 676 были ранены.

Как отметили автоинспекторы, в 403 дорожных инцидентах виновны водители легковушек, каждое 13-е ДТП спровоцировали водители большегрузов и грузовиков. В 18 авариях правила нарушили водители автобусов и маршрутных такси, при этом ранены 28 человек.