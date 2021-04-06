В Тюменской области в ДТП с начала года погибли 25 человек. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На дорогах Тюменской области с начала года произошло 476 ДТП. В них погибли 25 человек, еще 676 были ранены.

Как отметили автоинспекторы, в 403 дорожных инцидентах виновны водители легковушек, каждое 13-е ДТП спровоцировали водители большегрузов и грузовиков. В 18 авариях правила нарушили водители автобусов и маршрутных такси, при этом ранены 28 человек.

– Снизилось число аварий из-за грубых нарушений ПДД, таких как выезд на встречную полосу, превышение скорости, управление транспортом в состоянии опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда пешеходных переходов, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Однако при этом увеличилось число ДТП из-за нарушения правил проезда перекрестков. Как раз по этой причине зарегистрированы 136 ДТП, в которых погибли 2 человека, 216 ранены.