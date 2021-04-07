Тюменская слобода прирастет новым кварталом. Фото предоставлено "КП".

Тюменская слобода – один из любимых для застройщиков районов. Количество жилых комплексов в нем по пальцам уже не пересчитать, и это только начало. В будущем на территории появится больше дорог, детских садов, поликлиника, которая уже в процессе строительства, большой благоустроенный парк по типу Гилевской рощи, а также новые ЖК, которые готовы побороться за своего жителя, предлагая самые комфортные условия для жизни.

Так, например, один из недавно презентованных проектов – «Скандиа. Квартал в Комарово», который займет часть земли между коттеджными поселками Дударево и Комарово, вблизи лесного островка. По плану уже в первом квартале 2023 года здесь появятся три многоквартирника и комплекс двухэтажных таунхаусов в стиле неоклассицизма. Их отличием компания «Скандиа Девелопмент», именно ей принадлежит идея, называет «умные» планировки (от студии с выделенной зоной спальни до квартир с гардеробной и комнатой для сушки/глажки), индивидуальные террасы, повышенную шумоизоляцию, близость к природе и социальной инфраструктуре одновременно.

К слову, за последние годы в Тюменской слободе открылось множество магазинов, детские центры, пекарни, внушительных размеров фитнес-центр, гастромаркет, кафе, рестораны и даже студия ландшафтного дизайна. Также в непосредственной близости к району находятся ТРЦ и крупные гипермаркеты. За столь стремительное развитие некоторые жители уже прозвали район городом в городе, и, учитывая планы на будущее, такое звание вполне оправдано.