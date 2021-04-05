Деньги за отмененный в Тюмени концерт Натальи Орейро хотят возвратить 70 человек. Фото: https://negmo.ru/ru/events/.

В Управление Роспотребнадзора по Тюменской области до сих пор поступают заявления с просьбой помочь вернуть деньги, уплаченные за билеты на концерт латиноамериканской звезды Натальи Орейро, который был отменен. На сегодняшний день от граждан поступило 70 обращений.

В ведомстве отметили, что всех потребителей, которые сдали полный пакет необходимых для обращения в суд документов, включили в качестве членов группы лиц по исковому заявлению. Его направят в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения.

– Те, кто не успел сдать документы, могут присоединиться к иску, подав в письменной форме заявление непосредственно в суд или заполнив форму на официальном сайте суда в интернете или в государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Правосудие», – сообщили в управлении.

В ответ потребителям направят образцы заявления о присоединении к требованию о защите прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени отменили концерт «дикого ангела» Наталии Орейро

Информацию подтвердили организаторы (подробнее)