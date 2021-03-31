Экс-замначальника тюменского СИЗО задержали из-за крупных взяток. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника СИЗО-1. Мужчину подозревают в получении двух крупных взяток через посредника.

В декабре 2020 года одному из заключенных удалось договориться с подозреваемым, который на тот момент был действующим сотрудником, о проносе продуктов без досмотра и составления документов, запрещенных на территории УФСИН, за денежное вознаграждение.

– Фигурант задержан, – прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что в Тюменской области предъявили обвинение начальнику межрайонного отдела ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора авто-, мототранспортных средств и его посреднику. Их обвиняют в 12 эпизодах получения взятки в значительном размере и, соответственно, в посредничестве во взяточничестве.