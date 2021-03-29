В Тюменской области высокопоставленного полицейского уличили в получении взяток. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области предъявили обвинение начальнику межрайонного отдела ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора авто-, мототранспортных средств и его посреднику. Их обвиняют в 12 эпизодах получения взятки в значительном размере и, соответственно, в посредничестве во взяточничестве.

С октября 2018 года по декабрь 2019 года граждане, желающие получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов, обращались с просьбой к посреднику. Он получал от них деньги и передавал начальнику отдела.

– Тот, в свою очередь, давал указания своим подчиненным инспекторам о приеме экзаменов без фактической сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время специалисты допрашивают свидетелей, изымают и осматривают документы, подтверждающие факт совершения преступлений. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.