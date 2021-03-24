Четыре кандидата претендуют на должность главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Резюме 23-х претендентов рассмотрела рабочая группа по выбору кандидата на должность главного дирижера, художественного руководителя Тюменского филармонического оркестра. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, по итогам двух заседаний были утверждены четыре кандидата.

В приоритетном порядке рассмотрят кандидатуру дирижера Тюменского филармонического оркестра Владимира Добровольского. Также определены даты творческих встреч для знакомства с коллективом с двумя кандидатурами.

Под управлением дирижера Алексея Карабанова концертную программу исполнит Тюменский филармонический оркестр 17 апреля в 19 часов, а 22 мая оркестр выступит с дирижером Алимом Шахмаметьевым.

Концерт-знакомство с четвертым кандидатом – Жюльеном Салемкуром - пройдет 19 июня 2021 года.

Напомним, предыдущий художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Евгений Шестаков стал жертвой коронавирусной инфекции. Маэстро скончался воскресным вечером 11 октября.