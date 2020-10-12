«Это трагедия для русской культуры»: в Тюмени от коронавируса скончался маэстро Евгений Шестаков

Редакция «Комсомольской правды» - Тюмень» выражает соболезнование семье маэстро Евгения Шестакова. Фото: ТКТО

Художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Евгений Шестаков стал жертвой коронавирусной инфекции. Маэстро скончался воскресным вечером 11 октября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Казалось, его таланту не было предела, как не было возраста в его безудержной, заразительной энергии. Евгений Шестаков родился 5 января 1949 году в Медногорске Оренбургской области. Выучился на симфонического, оперного дирижера в Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки. В разные годы своей жизни работал во Владивостоке, в Одессе, Омске, в качестве приглашенного дирижера работал с лучшими симфоническими, камерными оркестрами России, стран СНГ, Европы, Латинской Америки, выступал в лучших залах России и мира (Англия, Италия, Испания, Швейцария, Бразилия, Македония, Польша).

– Трудно поверить, что его больше нет с нами, но его гениальное детище – Тюменский филармонический оркестр, которым мы все так гордимся, остался – как воплощенный смысл его бытия, его таланта и страсти к жизни, как память – вечная и светлая, – написали памяти маэстро сотрудники ТКТО.

В 2015 году Евгений Иванович стал художественным руководителем и главным дирижером Тюменского государственного симфонического оркестра. Молодой и амбициозный коллектив сразу полюбился публике как в Тюмени, так и за ее пределами. Концерты оркестра собирали аншлаги: по мнению Евгения Ивановича, это еще одно доказательство того, что жители десятилетиями ждали, когда в регионе появится такой оркестр.

– С каким трепетом и нежностью он относился к музыке. Можно было часами слушать, как он рассуждал о развитии симфонического оркестра, мечтал, строил планы. Невероятная искренность, которая чувствовалась во всем: в отношениях с коллективом, общении со слушателями, проектах, концертах. Талантливейший наставник, руководитель, музыкант – ему рукоплескали зрители Мариинки и Зарядья, Новосибирска и регионов УФО, и, конечно, всегда с нетерпением ждали тюменцы. Невосполнимая утрата для культуры не только нашего региона, но и всей страны, – считает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Евгения Шестакова знали во всём мире. Фото: ТКТО

Казалось, у них нет границ для творчества – под руководством маэстро Шестакова тюменскому оркестру по силам сыграть и оперу, и современную классику. Евгений Иванович был максимально открыт публике, он хотел дарить свою любовь к музыке все и каждому. Потому не раз отправлялся с оркестром выступать в торговых центрах и под открытым небом, на улице. Один из самых ярких выступлений Шестакова и его коллектива был концерт «Музыка на воде» в честь юбилея Тюменской области. Филармонический оркестр под руководством маэстро выступал вместе с солистами Мариинского театра, понтонная сцена была установлена на левой стороне Туры, с правого берега, с набережной, концертом наслаждались тысячи тюменцев.

– Я всегда стараюсь, чтобы каждое наше выступление было как последнее. Для нас неимоверно важны любовь и уважение тюменцев, и мы гордимся тем, что оркестр в Тюмени востребован на сто процентов, – говорил маэстро Шестаков.

Почтить память маэстро Шестакова можно в Тюменской филармонии 12 октября с 14:00 до 21:00 и 13 октября с 10:00 до 21:00. Фото: ТКТО

Он никогда не боялся пробовать новое. Он считал, что его коллектив способен покорить любые высоты – и музыканты покоряли эти вершины, с легкостью брались за любые работы. Так родились проекты с пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым, с джазовым исполнителем Даниилом Крамером, маэстро Юрием Башметом и другими величайшими музыкантами современности. Скорбная новость о кончине Евгения Ивановича за считанные часы облетела всю Россию. Его коллеги соболезнуют семье и добрым словом вспоминают маэстро.

– Евгений Иванович был настоящий друг, мастер своего дела, со своим почерком, рафинированной техникой, оригинальным прочтением произведений. Он обожал репетиции, души не чаял в своих музыкантах, относился к каждому из них, как к своему родному человеку. Он воплотил в жизнь свою мечту о создании оркестра. Это было историческое событие для культуры Тюмени и Тюменской области, – пишет в своем Instagram Денис Мацуев. – Сложно в такие моменты что-то комментировать, потому что внутри – полная пустота. Буквально ведь совсем недавно обсудили и утвердили программу нашего фестиваля на декабрь этого года. Никак не вяжется у меня в голове эта новость с его могучей сибирской энергетикой и здоровьем. У него остались молодая жена, маленькая дочка и еще один ребенок, который должен появиться совсем скоро. Трагедия для нашей русской культуры, культуры Тюмени и Сибири. Трагедия для всего коллектива: не могу представить себе даже, что они сейчас чувствуют. Трагедия для супруги. Злополучный коронавирус, который не щадит никого. Никто бы не мог и подумать, что такой здоровый человек уйдет так внезапно.

Коронавирус стал причиной смерти Евгения Шестакова. Фото: ТКТО

Соболезнования высказывают в сети слушатели, ученики и их родители, известные музыканты.

– Трагедия для нашего города и культуры. Самые искренние соболезнования родным и близким, – пишет горожанин.

– Он мог говорить о музыке вечно, он жил ею, и она будто не крыльях несла его. Самое прекрасное, что маэстро не признавал границы, разрушал их – для него мы все были равны перед музыкой. Музыку нужно чувствовать – вот что хотел донести до нас мастер. Боже, как многое еще было у него в планах, как жаль, что он так рано ушел…

– Нет слов, еще год назад мы общались, маэстро репетировал с моей дочерью великий проект- солист оркестра. Мы приходили, работали над произведением, я записывала каждое его слово... А теперь... Дочь плачет, в ее жизни это одна из первых потерь, невосполнимых и болезненных... Уходят учителя, уходят те, кто был примером и образцом для подражания и это больно, и тяжело осознавать, что больше никогда мы больше не будем как прежде... Вечная память маэстро Шестакову Евгению Ивановичу. Мы будем помнить.

– Какой ужас... Дорогой Женя, пусть земля тебе будет пухом! Совсем недавно обсуждали с тобой «Письма друзьям» Канчели. Не укладывается в голове... – пишет известный кларнетист Юлиан Милкис.

Тюменская филармония открывает двери для поклонников Шестакова, желающих почтить память маэстро.

– В это не верится, было столько планов! У всех глаза на мокром месте, рассказывает представитель ТКТО. – Поступает очень много звонков от слушателей, которые хотят выразить соболезнования. Сегодня в филармонии открыты двери для всех желающих, кто желает почтить память Евгения Ивановича.

Возложить цветы и попрощаться с маэстро можно сегодня, 12 октября с 14:00 до 21:00 и завтра 13 октября с 10:00 до 21:00.

Редакция «Комсомольской правды» - Тюмень» выражает соболезнование семье маэстро Евгения Шестакова.

Напомним, накануне скончался почетный житель Тюмени Евгений Куцев.

Дополним, ранее «Комсомолка» сообщала, что с коронавирусом госпитализирован в больницу дирижер Юрий Башмет, с которым сотрудничал и маэстро Евгений Шестаков.