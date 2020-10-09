Скончался Почетный житель Тюмени Геннадий Куцев. Фото - ТюмГУ.

В Тюмени сегодня, 9 октября, скончался доктор философских наук, профессор, академик Российской академии образования Геннадий Куцев. Ему было 82 года.

Коллектив Тюменского госуниверситета, где он работал научным руководителем, выразил соболезнования родным и близким Геннадия Филипповича.

– Это большая потеря для университета, для всего российского образования. От нас ушел талантливый и мудрый человек, блистательный организатор, который возглавлял вуз более 20 лет. Это личная потеря для тысяч тюменцев, – отметили в вузе.

Геннадий Филиппович Куцев родился 17 сентября 1938 г. на станции Ушумун Амурской области. В ноябре 1981 года его назначили на должность ректора Тюменского государственного университета. Усилиями Куцева в вузе создали первую социологическую лабораторию. Профессор является автором первого в стране электронного учебника по социологии с мультимедийным сопровождением. Под его научным руководством подготовлены десятки докторов и кандидатов наук.

О дате и месте прощания с Геннадием Филипповичем будет сообщено дополнительно.