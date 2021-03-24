Тюменская область – в десятке популярных направлений туризма с кэшбэком Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Тюменская область вошла в десятку популярных направлений туризма с кэшбэком. Хорошей новостью поделился на своих страничках в социальных сетях губернатор региона Александр Моор. По его словам, тюменцам и гостям области может вернуться 20% кэшбека о цены проживания в отеле, стоимости тура или круиза.

Несмотря на то, что на первом месте – направления с «морем», Тюменской области есть чем привлечь туристов. В частности, термальными источниками, которые стали открытием зимнего сезона. Наша термальная водичка продолжает набирать популярность у российских туристов, а предложения по отдыху в Тюменской области предлагают более 150 туристических компаний по всей стране.

- Сибирское гостеприимство всегда было визитной карточкой Тюменской области, - отметил Александр Моор.

Напомним, горячие источники – это настоящее богатство Тюменской области, благодаря которому тюменцы и гости региона могут поправить здоровье в любое время года, даже лютой зимой. Температура воды в горячих источниках Тюмени варьируется от +36 до +45. Здесь можно посмотреть, где находятся горячие источники в Тюмени – 2020: цены, места и режим работы.