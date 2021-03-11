В Тюменской области закрыли девять пансионатов после пожара с семью погибшими. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюменской области закрыли девять пансионатов после пожара с семью погибшими, который произошел в поселке Боровский 9 января. Об этом в ходе оперативного совещания при замгенпрокурора РФ Сергее Зайцеве сообщил прокурор региона Владислав Московских.

– Проверено свыше 90 объектов, включая объекты с проживанием людей. По результатам проверок внесено 44 представления об устранении нарушений закона. По рассмотренным представлениям к дисциплинарной ответственности привлечено семь лиц. Должностным лицам объявлено 22 предостережения о недопустимости нарушений закона, возбуждено четыре дела об административном правонарушении и одно уголовное, – доложил Московских.

По словам прокурора, в этой сфере требуется принятие согласованных мер всеми заинтересованными ведомствами. Необходимы дальнейшая активная работа в сфере развития в регионе негосударственных организаций соцобслуживания, осуществление эффективного контроля за деятельностью поставщиков социальных услуг, в том числе за их соответствием предъявляемым требованиям.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в свою очередь заявил, что компетентные органы должны обеспечить безопасность граждан: «Мы понимаем, что от скоординированной деятельности всех присутствующих на этом совещании зависит жизнь наших земляков. Мы можем работать эффективнее и будем это делать в тесном взаимодействии со всеми ведомствами и структурами».