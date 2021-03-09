Работы по устранению коммунального ЧП в Тюмени продолжатся до 23.00. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Работы по устранению коммунального ЧП на улице Парковой в Тюмени продолжатся до 23.00. Об этом сообщали в пресс-службе местного водоканала, добавив, что без воды на время остались двадцать домов.

– Главная причина повреждений – рекордная за последние несколько десятилетий глубина промерзания грунта. Если обычно земля промерзает не глубже 180 - 210 см, то в этом году доходит до 280 см. Старые сети не выдерживают давления мерзлоты, происходит разрушение, – рассказал начальник цеха сетей эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Владимир Шааб.

На время проведения аварийно-восстановительных работ ограничена подача воды не только в домах по улицам Парковой, Большевиков и Волгоградской, но и в детском саду. Завершить все работы планируется до 23.00. Кстати, о времени подвоза воды жителей оповестят через управляющие компании.

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